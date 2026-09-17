وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ادامه تولید در واحد‌های مرغداری گفت: تأمین سوخت مورد نیاز مرغداری‌ها نباید دچار اختلال شود و تولیدکنندگان باید با اطمینان به فعالیت خود ادامه دهند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما غلامرضا نوری در نشست با فعالان حوزه دام و طیور شهرستان مراغه افزود: در تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای مرغداری مشکلی ایجاد نخواهد شد و تولیدکنندگان باید به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی افزود: همه بخش‌ها باید در مدیریت مصرف انرژی مشارکت کنند و بخش کشاورزی نیز باید در این زمینه پیشگام باشد.

نوری همچنین از اصلاح قبوض برق برخی واحدهای کشاورزی خبر داد و گفت: قبوض برق تعدادی از واحدهای کشاورزی در حال اصلاح است.

وزیر جهاد کشاورزی توسعه تولید برق از انرژی خورشیدی را از اولویت‌های این وزارتخانه بیان کرد و افزود: در صورت نیاز به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی، تلاش می‌شود فرآیند واگذاری در کوتاه‌ترین زمان انجام شود تا علاوه بر تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی، به تأمین انرژی کشور نیز کمک شود.

وی افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را ضروری دانست و بر توسعه کشت‌های متراکم، گلخانه‌ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کرد.

اصلاح نظام تأمین نهاده‌های دام و طیور

نوری با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در نظام تأمین نهاده‌های دامی و طیور گفت: مشکلاتی مانند تأخیر یک تا دوماهه در تحویل نهاده‌ها و دریافت پشت‌فاکتوری که در سال‌های گذشته وجود داشت، اصلاح شده است.

وی افزود: اعلام کرده‌ایم هر مرغدار، دامدار یا تشکلی که بخواهد نهاده مورد نیاز خود را وارد کند، مجوز دریافت خواهد کرد و تعدادی از فعالان نیز وارد این حوزه شده‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اصلاح سامانه بازارگاه ادامه داد: با ایجاد رقابت در تحویل نهاده‌ها، نشتی‌ها و مفسده‌های این حوزه نیز اصلاح شده است. در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار تن کالا در بازارگاه وجود دارد و خرید ذرت در این سامانه در ماه جاری از ۹۰۰ هزار تن گذشته است.

نوری گفت: حتی در شرایط جنگی نیز دامداران و مرغداران توانستند نهاده‌های مورد نیاز خود را تأمین و خریداری کنند.

تأکید بر نقش تولیدکنندگان در امنیت غذایی

وی با قدردانی از کشاورزان و تولیدکنندگان کشور اظهار کرد: تولیدکنندگان در همه حوزه‌ها با تداوم تولید، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کردند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در دوره جنگ، در فروشگاه‌ها و بازار کمبود کالا ایجاد نشد و تأمین محصولات مورد نیاز مردم ادامه یافت.

نوری همچنین با اشاره به فعالیت صیادان کشور در این دوره گفت: با وجود شهادت تعدادی از صیادان، میزان صید افزایش یافت و کشور از واردات ماهی بی‌نیاز شد.

وی سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی را حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی دانست و گفت: وظیفه ما حل مشکلات تولیدکنندگان و فراهم کردن شرایط برای استمرار تولید است.

نوری درباره قیمت محصولات کشاورزی نیز اظهار کرد: در بازار محصولات کشاورزی گران‌فروشی وجود ندارد، اما گرانی برخی محصولات ناشی از اصلاحات ارزی، تصمیمات قانونی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در شرایط جنگ است.

وی همچنین بر افزایش اختیارات شهرستان‌ها در چارچوب قانون تأکید کرد و گفت: هر میزان اختیاری که منع قانونی نداشته باشد، باید به شهرستان‌ها واگذار شود تا مردم بتوانند مسائل خود را در همان منطقه حل و فصل کنند.