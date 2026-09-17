به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول اداره امور عشایر شهرستان خنج گفت: در مرحله دوم توزیع پنل خورشیدی بین عشایر شهرستان خنج روز گذشته با حضور جمعی از مسئولین و عشایر ۸۱ دستگاه پنل خورشیدی بین عشایر توزیع شد.

حسن عراض افزود: در مرحله قبل نیز ۳۸۰ دستگاه پنل خورشیدی بین عشایر این منطقه توزیع شد که در مجموع امسال ۴۶۱ پنل خورشیدی بین عشایر شهرستان خنج توزیع شده است.

مدیر برق خنج نیز گفت: قیمت هریک از این پنل‌ها ۴۵ میلیون تومان است که ۹۰ درصد هزینه را وزارت نیرو و ۱۰ درصد آن را عشایر پرداخت کرده‌اند.

حسن نعیمی ادامه داد: سعی داریم که تا پایان امسال تعداد دیگری پنل خورشیدی بین عشایر این منطقه توزیع کنیم.

شهرستان خنج با دارا بودن ۸۰۰ هکتار مرتع بزرگترین منطقه قشلاقی جنوب فارس است که در شش ماه دوم سرد سال پذیرای ۳۷ هزار و ۷۰۰ خانوار از عشایر کوچ رو ایل قشقایی است.