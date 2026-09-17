پنجاه و دومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها به میزبانی بندرعباس در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون عمرانی استانداری هرمزگان گفت: شورای عالی استان‌ها می‌تواند نقش برجسته‌ای در مدیریت شهری داشته باشد و قوانین جدید را به مجلس و دولت پیشنهاد دهد.

صفر صادقی پور با اشاره به اینکه قوانین شهرداری نیاز به بازنگری دارد افزود: در کشور شهر نشینی به سرعت در حال رشد است و نیاز به آمادگی شهر‌ها برای پذیرش این رشد دارد.

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وی گفت: خیلی از شهرداری‌ها درآمد پایدار ندارند و بقا و ثبات شهرداری‌ها هم به درآمد ثابت و پایدار نیاز دارد.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان افزود: وقتی منابع مالی نباشد طرح‌های شهرداری پیش نمی‌رود.

صادقی پور گفت: عدم ثبات مدیریت شهری یکی دیگر از مشکلات شهرداری هاست که با تغییرات ناگهانی خیلی از اولویت‌ها از سیستم مدیریت شهری خارج شده و خیلی از برنامه‌ها در مدت طولانی اجرایی می‌شود.

وی افزود: زیر ساخت‌ها در بسیاری از شهر‌ها ضعیف است و با نگاه مقطعی و کوتاه مدت نمی‌توانیم این مشکلات را حل کنیم.

شهردار بندرعباس گفت: در پنج سال اخیر تغییرات خوبی همچون ساخت پارک‌های جدید، مبلمان شهری، بازگشایی معابر و تقاطع‌های غیر هم سطح در شهر بندرعباس داشتیم.

مهدی نوبانی افزود: در جنگ هم سعی کردیک شهر را در حالت عادی نگهداریم تا مردم روحیه خود را از دست ندهند.

حجت السلام میرزاده امام جمعه موقت بندرعباس نیز در این مراسم گفت: کار را باید به کسی بسپاریم که توانایی کار داشته باشد و زمان را از دست ندهیم.