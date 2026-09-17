هنرستان کار و دانش دخترانه قهوه‌چی یزد با رویکرد مهارت‌آموزی در حوزه‌های آشپزی، قنادی، صنایع غذایی و گردشگری، با هدف انتقال دانش و تجربه به نسل آینده افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، هنرستان کار و دانش دخترانه قهوه‌چی یزد با رویکرد مهارت‌آموزی در حوزه‌های آشپزی، قنادی، صنایع غذایی و گردشگری، با هدف انتقال دانش و تجربه به نسل آینده افتتاح شد. این هنرستان به عنوان مرکز تخصصی مهارت‌آموزی صنایع غذایی و گردشگری، زمینه آموزش هنرجویان در رشته‌های مختلف مرتبط با این حوزه را فراهم کرده است.

هنرجویان این هنرستان در رشته‌های مدیریت آشپزی و قنادی، نان، شیرینی و شکلات، هتلداری، گردشگری و مهمان‌نوازی و مدیریت برنامه‌ریزی و امور خانواده آموزش می‌بینند.

عکاس:عارفه آدرسی