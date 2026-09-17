معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به ضرورت بررسی کارشناسی قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، گفت: با توجه به شرایط تولید و ثبات نسبی قیمت دام زنده، افزایش قیمت گوشت باید به‌ صورت دقیق بررسی شود و از تحمیل افزایش قیمت‌های کاذب به مردم جلوگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالعلی کیانمهر در دوازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۳۶ هزار و ۵۷۵ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی و بازار استان انجام شده که در نتیجه آن، ۴ هزار و ۸۴۶ فقره پرونده تعزیراتی به ارزش بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان تشکیل شده است.

او ادامه داد: گران‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم اعلام موجودی، قاچاق، عدم ارائه فاکتور و عرضه خارج از شبکه از مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده در این بازرسی‌ها بوده است.

کیانمهر با اشاره به اجرای طرح‌های نظارتی ویژه در آستانه بازگشایی مدارس، گفت: تاکنون ۸۰۷ مورد بازرسی از واحد‌های عرضه‌کننده لوازم‌التحریر، کیف و کفش و پوشاک مدارس انجام و ۱۰۳ فقره پرونده تعزیراتی به ارزش حدود ۳ میلیارد تومان تشکیل شده است.

او با تاکید بر تأمین اقلام مورد نیاز خانواده‌ها، ذخیره‌سازی مرغ، تقویت زیرساخت‌های سردخانه‌ای و افزایش هماهنگی و حضور میدانی دستگاه‌های متولی برای کنترل بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم گفت: مردم انتظار دارند نتیجه بازرسی‌ها را در قالب اقدام عملی و برخورد مؤثر با متخلفان مشاهده کنند و صرفاً ارائه گزارش و انجام بازدید کافی نیست.