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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی از آغاز دوگانه سوز کردن رایگان تاکسیهای اینترنتی با سال ساخت ۸۹ به بعد در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: ثبت نام تبدیل خودروهای سکوهای اینترنتی با سال ساخت ۸۹ به بعد در استان آغاز شده است و متقاضیان میتوانند با مراجعه به تارنمای gcr.niopdc.ir ثبت نام و کارگاه مجاز را انتخاب کنند.
عابدانی با اشاره به اینکه در حال حاضر این خودروها با بهره گیری از ابزارهای نسل چهار گازسوز میشوند افزود: این طرح علاوه بر صرفه جویی در مصرف بنزین هزینههای جاری رانندگان را کاهش میدهد و درآمد آنها را نیز بهبود میبخشد.
وی گفت: این طرح در مرحله اول با فعالیت یک کارگاه در مرکز استان آغاز شده است و در آینده در صورت امکان تامین قطعات توسط پیمانکاران فعال در این حوزه، در سایر کارگاههای مجاز نیز اجرا خواهد شد.