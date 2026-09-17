پخش زنده
امروز: -
پخش مدرسه تلویزیونی ایران، برنامه «کیمیای کلمات، پویش صباخوانی غزلهای حافظ و فیلم «خرس قهرمان»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه آموزش، پخش مدرسه تلویزیونی ایران را از آبان آغاز میکند.
«کیمیای کلمات» جمعهها ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در این برنامه کتابهای جدیدی که در باره متون کهن فارسی منتشر شده اند معرفی و بررسی میشود.
رادیو صبا، پویش صباخوانی غزلهای حافظ را برگزار کرده است.
شرکت کنندگان در این پویش باید یکی از غزلهای حافظ را که در آن، کلمه «صبا» آمده، بازخوانی و صدای خود در تارنمای رادیو صبا بارگذاری کنند.
شبکه نهال «خرس قهرمان» را امشب ساعت ۲۲ پخش میکند.
این فیلم داستان تلاش برای نجات یک توله خرس از دست شکارچیان است.