به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: طرح محوطه‌سازی فرودگاه بیرجند با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال اجراست و با پیگیری های استاندار در سال جاری و در شرایط جنگی نیز ۵۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل این طرح تخصیص یافته است.

سید علی‌اکبر سیدی افزود: طرح محوطه‌سازی فرودگاه بیرجند از طرح‌های مهم عمرانی این مجموعه است که براساس برنامه‌ریزی انجام شده، عملیات اجرایی آن تا دهه فجر سال جاری به پایان می‌رسد.

وی گفت: اعتبار این طرح از محل منابع داخلی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تامین شده و با توجه به ادامه عملیات اجرایی، اعتبار مورد نیاز آن تا سقف ۱۱۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این طرح در قالب یک طرح ۲ ساله اجرا می‌شود، افزود: بخشی از اعتبار آن در سال گذشته و بخشی نیز امسال اختصاص یافته و در سال جاری نیز حدود ۵۰ میلیارد تومان برای ادامه اجرای این طرح پرداخت شده است.