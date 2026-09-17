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دفتر نمایندگی خبرگزاری صداوسیما در شهرستان اشتهارد با حضور مدیرکل و معاونان صداوسیمای مرکز البرز، فرماندار، امامجمعه و جمعی از مدیران دستگاههای فرهنگی اشتهارد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، کریمی در این نشست که با هدف بررسی تعاملات رسانهای و تقویت اطلاعرسانی از ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش رسانه در توسعه مناطق، گفت: افتتاح دفتر نمایندگی خبرگزاری صداوسیما در اشتهارد گامی راهبردی برای انعکاسِ بهنگام و دقیقِ دستاوردها و مطالبات مردم این شهرستان است.
مدیرکل صداوسیمای البرز افزود: این مرکز آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای تولیدی و خبری خود، در مسیر جهاد تبیین و معرفی پتانسیلهای صنعتی و فرهنگی اشتهارد، همکاری نزدیکی با مسئولین محلی داشته باشد.
محمد صادق کمالی، فرماندار اشتهارد، ضمن استقبال از راهاندازی این دفتر، تصریح کرد: رسانه به عنوان پل ارتباطی میان حاکمیت و مردم، نقش بیبدیلی در امیدآفرینی و انعکاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد. مدیریت شهرستان با تمام توان از توسعه زیرساختهای رسانهای در منطقه حمایت خواهد کرد.
همچنین حجتالاسلام یعقوبی، امامجمعه شهرستان اشتهارد، با تأکید بر لزوم پیوست فرهنگی در فعالیتهای رسانهای، اظهار داشت: رسانه ملی باید با شناخت دقیقِ اولویتهای فرهنگی و معنوی شهرستان، در جهت ترویج ارزشهای اسلامی و انقلابی و مقابله با جنگ نرم دشمن گام بردارد.
در این نشست، مدیران دستگاههای فرهنگی نیز ضمن ارائه پیشنهاداتی در خصوص نحوه انعکاس رویدادهای فرهنگی شهرستان به ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، مذهبی، صنعتی و گردشگری، بر لزوم تعامل مستمر با دفتر خبرگزاری صداوسیما تأکید کردند.