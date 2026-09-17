به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس اعلام کادر فنی تیم ملی، ١٨ بازیکن شاغل در لیگ برتر برای حضور در اردوی پیش‌رو و دیدار مقابل ازبکستان و روسیه به تیم ملی فراخوانده شدند.

علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، سید پیام نیازمند، محمد نادری، احسان حاج صفی، شجاع خلیل‌زاده، محمد مهدی زارع، عارف آغاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، رامین رضاییان، آریا یوسفی، میلاد سورگی، عارف حاجی عیدی، امید نورافکن، مهدی لیموچی، مهدی محبی و امیرحسین محمودزاده ١٨ بازیکنی هستند که باید فردا جمعه (٢٧ شهریور) ساعت ١٣، خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

اسامی بازیکنان حاضر در لیگ‌های خارجی هم متعاقباً اعلام خواهد شد و بازیکنان حاضر در تیم امید هم در فیفادی بعدی به تیم ملی دعوت خواهند شد.

دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل ازبکستان ۲ مهر در تاشکند و دیدار با روسیه ۷ مهر در کازان برگزار خواهد شد.