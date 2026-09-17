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فرمانده انتظامی استان از انهدام باند سارقان مسلح گوشیهای تلفن همراه شهروندان کرمانشاهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به انهدام باند سارقان مسلح گوشیهای تلفن همراه از دستگیری ۵ عضو این باند شامل ۳ سارق و ۲ مالخر خبر داد و گفت: سارقان به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت اعتراف و از مخفیگاه آنها نیز یک قبضه کلت کمری و چند عدد شمشیر و قمه کشف شد.
سردار مهدی حاجیان گفت: پس از وقوع چند فقره سرقت مسلحانه گوشیهای تلفن همراه شهروندان در کرمانشاه، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کاراگاهان با انجام کارهای اطلاعاتی گسترده و در تحقیقات شبانه روزی خود ابتدا موفق به شناسایی سردسته باند شدند و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، در عملیاتی ضربتی نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.
سردار حاجیان با اشاره به اعتراف متهم دستگیر شده به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت مسلحانه گوشی تلفن همراه در کرمانشاه با همدستی ۲ نفر دیگر افزود: ماموران در گام بعدی با شناسایی مخفیگاه همدستان این فرد نسبت به دستگیری آنها نیز اقدام کردند.
رئیس پلیس استان کرمانشاه همچنین از دستگیری ۲ مالخر که با سارقان مسلح همکاری و اقدام به خرید گوشیهای مسروقه میکردند، خبر داد و گفت: در بازرسیهای انجام گرفته از مخفیگاه متهمان ۲ دستگاه موبایل مسروقه، یک قبضه کلت کمری و چند تیغه شمشیر، قمه و چاقو نیز کشف شد.
وی همچنین با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ متعلق به اعضای باند که در سرقتها از آن استفاده میکردند گفت: پروندهای نیز در این راستا تشکیل و افراد دستگیر شده برای صدور احکام لازم به مراجع قضائی معرفی شدند.