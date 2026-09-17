رئیس اداره قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از راهیابی ۱۴ نفر از برگزیدگان مرحله استانی به مرحله مقدماتی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، حجت‌الاسلام رضا نوروزی گفت: چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خرداد برگزار شد و پس از آن، مرحله استانی در روز‌های یازدهم و دوازدهم شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور ۹۰ نفر از برگزیدگان بخش آوایی میزبانی شد.

حجت‌الاسلام نوروزی تصریح کرد: در مجموع، یک هزار و ۸۲۷ نفر در رشته‌های مختلف در دو بخش «آوایی» و «معارفی» در این دوره از مسابقات ثبت‌نام و شرکت کردند که از این تعداد، ۹۰ نفر در بخش آوایی به مرحله استانی راه یافته بودند.

رئیس اداره قرآنی اوقاف استان قزوین با اشاره به وضعیت فعلی مسابقات گفت: در حال حاضر ۱۴ نفر از برگزیدگان مرحله استانی، موفق به ورود به مرحله مقدماتی کشوری شده‌اند. پس از داوری آثار در این مرحله، سهمیه دقیق استان قزوین برای حضور نمایندگان در مرحله نهایی (کشوری) مشخص خواهد شد.

این مسابقات در دو گروه آقایان و بانوان برگزار می‌شود.