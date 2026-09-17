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استاندار خراسان شمالی گفت؛ نهضت لایروبی مسیلها و رودخانهها در استان برای جلوگیری از خسارات احتمالی دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در نشست با فرمانداران استان با محوریت انرژی و پیشرفت نهضت لایروبی مسیلها و بازگشایی دهانه پلها اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه فصل بارش، پیشرفت عملیات لایروبی در تمامی شهرستانها حائز اهمیت است و اولویت نخست ما باید حفظ جان و منافع مردم باشد.
وی گفت: لایروبی میتواند از بروز بحرانهای بزرگ و وارد شدن خسارت به منازل و مردم جلوگیری کند و فرمانداران باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
نوری افزود: در کار مدیران دستگاههای اجرایی سختگیری داریم و در مقابل، انتظار بالایی نیز از مدیران وجود دارد؛ بنابراین فرمانداران باید اجرای نهضت لایروبی را با جدیت پیگیری و برای تسریع در این اقدامات تلاش کنند.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه برای اجرای نهضت لایروبی باید همه دستگاهها پای کار باشند، ادامه داد: باید همه ظرفیتها را برای پیشگیری از خسارت به منازل مردم بسیج کنیم و اجازه ندهیم در صورت وقوع بارشهای شدید، شاهد آثار تخریبی و خسارتهای قابل پیشگیری باشیم.
نوری تصریح کرد: در شرایط کنونی، موضوع بارشهای پرحجم و احتمال بروز پدیدههای جوی از اولویتهای مهم استان است و باید اقدامات پیشگیرانه با سرعت بیشتری انجام شود.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی برای تأمین ماشینآلات مورد نیاز تأکید کرد و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در شهرستانهایی که از نظر تأمین ماشینآلات با کمبود مواجه هستند، همکاری و پشتیبانی لازم را داشته باشد.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به اقدامات انجامشده در قالب نهضت لایروبی، خواستار آغاز مرحله دوم این طرح از سوی فرمانداران شد و افزود: ارائه گزارشهای جامع و بهموقع موجب میشود روند پیگیری و اجرای اقدامات با سرعت بیشتری انجام شود.
بر اساس گزارش مدیریت بحران استان، در مجموع ۴۴۸ نقطه برای اجرای نهضت لایروبی شناسایی شده که از این تعداد ۱۲۰ نقطه بهعنوان نقاط حائز اهمیت تعیین شده است.
عملیات نهضت لایروبی از دهم مردادماه در شهرستان شیروان آغاز شد و در این شهرستان ۱۵ نقطه شناسایی شده است.
همچنین شرکت آب منطقهای در هر شهرستان ۲۰ نقطه را بهعنوان اولویتهای لایروبی مشخص کرده که بر اساس فهرست نهایی ارائهشده از سوی فرمانداران، ۱۰ نقطه بهعنوان اولویت نخست و ۱۰ نقطه بهعنوان اولویت دوم تعیین شده است.
تاکنون عملیات لایروبی در ۹۵ نقطه از نقاط شناساییشده در شهرستانهای استان انجام شده که این اقدامات هم در محدودههای شهری و هم روستایی در حال اجراست.
در ادامه این نشست، موضوع مدیریت انرژی در حوزههای برق و گاز و تدابیر لازم برای تأمین و مدیریت انرژی در فصل سرما نیز مورد بررسی قرار گرفت.