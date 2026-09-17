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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گرانی محصولات پتروشیمی غیرمنطقی است، گفت: هرچند تعدادی از واحدهای پتروشیمی در جنگ آسیب دیدند، اما همان موقع با آمار و اعداد متقن اعلام شد که ذخیره انبارها حداقل برای یک سال آینده کافی است و کمبودی در این زمینه در کشور وجود ندارد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا تقیپور انوری، در خصوص افزایش بیرویه قیمت محصولات پتروشیمی که مواد شوینده و بهداشتی نیز از جمله آنها است، گفت: دولت تلاش کرد که حوزه تولید کشور تضعیف نشود و میزان تولیدات کاهش پیدا نکند، اما در نحوه کنترل قیمتها که از ملزومات آرایش جنگی در زمان جنگ است انتقاداتی را به عملکرد دولت وارد میدانیم، زیرا کارها در این زمینه صحیح و منطقی انجام نشده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حمله دشمن به واحدهای پتروشیمی به بهانهای برای گرانسازی محصولات مرتبط با این حوزه تبدیل شد، هرچند تعدادی از آنها آسیب دیدند، اما همان موقع با آمار و اعداد متقن اعلام شد که ذخیره و موجودی انبارهای واحدهای پتروشیمی حداقل برای یک سال آینده کافی است و کمبودی در این زمینه در کشور وجود ندارد.
وی اضافه کرد: اگر دولت آرایش جنگی داشت و به طور مناسب برای مقابله با گرانفروشی برخورد میکرد میتوانست کاملاً بازار را کنترل کند.
تقیپور گفت: ما تعداد زیادی سامانه راه اندازی کردیم تا تصمیمگیریها مبتنی بر اعداد و ارقام باشد و صرفاً با ادعای تعداد محدودی تولیدکننده یا واسطه که در بیشتر اوقات واسطهها هستند که متاسفانه این شرایط را به مردم تحمیل میکنند، شاهد جهشهای قیمت در بازار نباشیم.
وی افزود: این اعداد و ارقام به ما کمک میکند که ثابت کنیم کمبودی در حوزه تولیدات پتروشیمی وجود ندارد بنابراین هیچ دلیلی نیز برای افزایش قیمت آنها وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، ادامه داد: البته در تاریخ ثبت شده است که کشورهایی که شرایط جنگی داشتند با اعمال سیاستهای اقتصادی اجازه نمیدادند گرانی محصولات در بازار به مردم تحمیل شود.
تقیپور گفت: قطعاً این وضعیت نیازمند ورود جدی سازمانهای نظارتی اعم از سازمانهای تعزیرات حکومتی، حمایت مصرف کننده و تولید کننده و بازرسی کل کشور است و دولت هم باید با آرایش جنگی مناسب مانع از تداوم این روند شود. هماکنون مردم که در میادین و خیابانها در حمایت از نظام حضور پیدا میکنند نیز این گلایه را از دولت دارند که علیرغم تلاش اکثر دستگاههای دولتی، اما متاسفانه قیمتها در بازار بدون ضابطه و غیرقابل کنترل در حال افزایش است.