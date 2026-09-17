در ادامه فرآیند توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و به‌روزرسانی شبکه ارتباطی استان، عملیات آماده‌سازی و تایید ظرفیت شبکه فیبر نوری در بخش‌های جدیدی از شهر بجنورد به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مخابرات منطقه خراسان شمالی در راستای ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و پاسخگویی به تقاضای کاربران، آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت فیبر نوری (FTTH) در محدوده ضلع غربی منطقه شرق سپاه، خیابان آیت الله بجنوردی در محدوده ۳۲ متری شهدا، خیابان حر، خیابان عارف بجنوردی و خیابان صفا در شهر بجنورد می‌باشد.

بر اساس این گزارش، با تکمیل این شبکه، امکان برقراری ارتباطات بر بستر فیبر نوری برای مشترکین ساکن در این مناطق فراهم شده است.

متقاضیان استفاده از این بستر ارتباطی می‌توانند برای بررسی امکان‌سنجی فنی در محل سکونت یا واحد صنفی خود و انجام مراحل ثبت نام، از طریق سامانه ۲۰۲۰ یا مراجعه حضوری به مراکز مخابراتی (مدیریت مرکز استان واقع در چهار راه نادر و همچنین چهاراه مخابرات) اقدام نمایند.

این اقدام در راستای برنامه‌های جاری مخابرات منطقه برای به‌روز‌رسانی زیر ساخت‌های ارتباطی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در شبکه انجام شده تا دسترسی به خدمات پهن باند ثابت بر بستر فیبر نوری، فراهم شود.