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از صبح امروز بیست و ششم شهریور ماه، مرز تجاری چذابه بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پس از چند روز بسته شدن یک طرفه و موقت مرز تجاری چذابه توسط دولت عراق، از صبح امروز پنج شنبه، این مرز بازگشایی شد.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه با انجام رایزنیهای لازم با مسئولان مرزی جمهوری عراق، تردد کامیونها و تریلیها از دو طرف مرز از سر گرفته شد، اداکه داد: با بازگشایی مرز تجاری چذابه، تردد تریلیها و کامیونها از دو طرف مرز از سر گرفته شد و تلاش میشود این تردد بهصورت روان و مستمر انجام شود.
موالیزاده تأکید کرد: پیگیری و هماهنگی با مسئولان عراقی تا فراهم شدن شرایط مناسب برای تردد تجاری و استمرار فعالیت این مرز ادامه خواهد داشت.