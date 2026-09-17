به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،یحیی عیدی بیرانوند اظهار کرد: بالغ بر ۲۶۰ میلیارد تومان املاک برای توسعه شهر در حوزه‌های مختلف خریداری شده است.

وی با اشاره به اینکه چرخه خریدوفروش املاک در شهرداری برقرار است افزود: شهرداری بروجرد املاکی را برای توسعه فضای سبز، احداث بناهای شهری، توسعه کمربندی، میدان قیام و دیگر پروژه‌ها خریداری کرده است.

شهردار بروجرد گفت: برای احداث فاز سوم میدان قیام برخی از املاک محدوده طرح با مبلغ ۳۲ میلیارد تومان خریداری شده است.

عیدی بیرانوند افزود: توسعه شهر بروجرد مرهون مشارکت مردم و پرداخت عوارض شهری است، شهری آباد با مشارکت مردم به دست می‌آید.