دویست شب ایستادگی و میدان داری مردم مهاباد برای سربلندی ایران
ملت مهاباد هم مانند دیگر هموطنان، بر بلندای قله ایستادگی و حماسه آفرینی، در دویستمین شب از اجتماعات شبانه حضوری پرشور را رقم زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد
؛ مردم از هر قشری، کوچک و بزرگ با قلبی سرشار از شور میهنپرستی گرد هم آمدند و با رهبری وآرمانهای والای انقلاب اسلامی تجدید پیمان و صحنهای کمنظیر از حضور، همدلی، بصیرت و ایستادگی را خلق کردند.شرکتکنندگان در این تجمعات با تأکید بر مسئولیتپذیری و آگاهی خود، حضور در میدان را نشانهای از پایبندی به آرمانهای انقلاب و دفاع از کشور دانستند و اعلام کردند که برای صیانت از ایران، همچنان استوار خواهند ماند.
این حضور مستمر، در طول ۲۰۰ شب، جلوههایی از ولایتمداری، مقاومت، اتحاد و وفاداری به وطن را به نمایش گذاشت. حضوری که به گفته شرکتکنندگان، ریشه در ایمان و باور آنان دارد و با گذشت زمان از استمرار آن کاسته نشده است.
مردم انقلابی و ولایتمدار مهاباد در این تجمع همچنین بر آمادگی خود برای ادامه این مسیر و ایستادگی در دفاع از ایران اسلامی تأکید کردند.
دویست شب ایستادگی و میدان داری مردم مهاباد برای سربلندی ایران دویست شب ایستادگی و میدان داری مردم مهاباد برای سربلندی ایران دویست شب ایستادگی و میدان داری مردم مهاباد برای سربلندی ایران دویست شب ایستادگی و میدان داری مردم مهاباد برای سربلندی ایران دویست شب ایستادگی و میدان داری مردم مهاباد برای سربلندی ایران دویست شب ایستادگی و میدان داری مردم مهاباد برای سربلندی ایران