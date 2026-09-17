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سخنگوی آتش نشانی شهر تهران از انفجار یک منزل مسکونی در محله فلاح تهران و مصدومیت یک جوان ۲۴ ساله خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی گفت: ساعت ۲:۴۷ دقیقه بامداد امروز حادثه انفجار در ساختمانی مسکونی در محله فلاح، خیابان شهسوار اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند و ظرف سه دقیقه به محل رسیدند.
ملکی ادامه داد: در یک ساختمان ۵ طبقه مسکونی، در طبقه اول انفجاری رخ داده بود که منجر به آتشسوزی کامل واحدی به وسعت حدود ۷۰ متر شده بود. بر اثر شدت انفجار، بخشی از دیوار همین واحد و دو واحد دیگر در همین طبقه تخریب شده بود، بخشی از دیوار چاهک آسانسور آسیب دیده بود و حتی یکی از واحدهای ساختمان مجاور نیز دچار خسارت شده بود. تمام شیشهها و در و پنجرههای این ساختمان بر اثر انفجار تخریب شده بود.
سخنگوی آتشنشانی تهران افزود: آتشنشانان آتش را خاموش کردند، ساکنان ساختمان خارج شدند و مشکلی نداشتند، فقط یک آقای ۲۴ ساله که در همان واحد اول حضور داشت دچار مصدومیت و سوختگی شده بود که زنده تحویل عوامل اورژانس شد.
وی در پایان گفت: محل پس از ایمنسازی تحویل عوامل انتظامی شد و با حضور کارشناس آتشنشانی و بررسی علت مشخص شد نشت گاز شهری از یکی از وسایل و ایجاد جرقه باعث این حادثه شده است.