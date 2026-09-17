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برنامههای «از خونه شروع کن»، «دکتر سلام»، «کتابگردی»، «نغمههاو سرودها» و آیین پایانی جشنواره فیلمهای صد ثانیهای، از شبکههای رادیویی و تلویزیونی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سی و سومین قسمت از برنامه «از خونه شروع کن» در تازهترین روایت خود، به سراغ دو بانوی کارآفرین در استان اصفهان رفته است تا مسیر پرفرازونشیب تبدیل یک مهارت ساده به کسبوکاری مولد را ترسیم کند.
این قسمت از برنامه که جمعه ۲۷ شهریور پخش می شود، میزبان خانمها «مهناز نیکبخت» و «شهلا عباسی» است. خانم نیکبخت به عنوان یکی از راهبران شغلی نمونه کشور در حوزه تولید پوشاک، طی سالهای اخیر با آموزش رایگان به بیش از دو هزار نفر از زنان و دختران اصفهانی، نقشی کلیدی در توانمندسازی آنان ایفا کرده است. وی هماکنون به عنوان راهبر شغلی ۲۵۶ مددجوی کمیته امداد فعالیت دارد. در این مسیر، خانم عباسی نیز به عنوان همکار وی، با مدیریت کارگاهی کوچک، زمینه اشتغال چهار نفر را فراهم کرده است.
با توجه به عزم این بانوان برای توسعه فعالیتهای خود و دستیابی به خودکفایی منطقهای، در این برنامه راهکارها و مشاورههای تخصصی برای عبور از موانع پیش رو ارائه خواهد شد. در این نشست، دکتر فاطمه کریموند (کارشناس کسب و کار) و دکتر کمیل رودی (مربی کسب و کار) به همراه کریم زارع (مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان) حضور دارند تا ضمن تحلیل شرایط، نقشه راه موفقیت را برای این کارآفرینان تبیین کنند.
برنامه «از خونه شروع کن» با اجرای شاهین جمشیدی، تلاشی از گروه خانواده شبکه دو سیما برای حمایت از مشاغل خانگی و تقویت درآمدهای پایدار خانوادههاست که با همکاری کمیته امداد امام خمینی تولید میشود. تهیهکنندگی این برنامه را علیاکبر کریمی، کارگردانی آن را رضا داستانی و مدیریت هماهنگی را آزاده بهرامی بر عهده دارند. این برنامه پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه دو پخش می شود.
آیین پایانی جشنواره فیلمهای صد ثانیهای، جمعه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۹ زنده از شبکه نمایش پخش می شود.
جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ از ۲۴ شهریور آغاز شد و امروز آخرین روز این جشنواره است، آیین پایانی آن در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می شود.
برنامه «دکتر سلام» امروز با موضوع «آنفلونزا و سرماخوردگیهای فصلی» و اجرای دکتر محمد طهماسبی از شبکه آموزش پخش می شود.
در این برنامه دکتر علی اسداللهی امین متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به موضوع آنفلونزا و سرماخوردگی فصلی میپردازد.
برنامه «دکتر سلام» با موضوعات پزشکی و تهیهکنندگی بابک حسنزاده، هر روز ساعت ۱۳ پخش میشود.
برنامه «کتابگردی» رادیو فرهنگ با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و انس با کتاب، با بخشهای متنوع معرفی آثار ادبی، گفتوگو با نویسندگان و بازخوانی حکایتهای ماندگار پارسی روی آنتن میرود.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، این برنامه با محوریت «کتاب و دانایی» و با رویکردی ترویجی، شنوندگان را به سفری در دنیای کلمات دعوت میکند.
برنامه «کتابگردی» که به تهیهکنندگی و نویسندگی رویا ولیزاده تولید شده و با اجرای نگین خواجهنصیر پخش میشود، میزبان چهرههای فرهنگی و بخشهای شنیدنی است.
در بخشی از این برنامه، علیاکبری مزدآبادی، نویسنده، مهمان برنامه است تا پیرامون آثار و تجربیات خود در حوزه تألیف گفتوگو کند.
همچنین علاقهمندان به ادبیات کهن میتوانند شنونده بازخوانی حکایتی از گلستان سعدی با اجرای ماندگار زندهیاد خسرو شکیبایی باشند که رنگ و بوی ادبی ویژهای به «کتابگردی» میبخشد.
بخشِ معرفی کتاب این برنامه با مشارکت نوجوانان پیگیری میشود؛ در این قسمت رایان انصاری (۱۲ ساله) کتابهای تصویری سهجلدی «من و بابام» را به همسالان خود معرفی میکند.
همچنین کتاب «آتش به اختیار» به قلم حجت ایروانی در بخش نقد و معرفی آثار مورد بررسی قرار میگیرد.
گزارشهایی درباره سرانه مطالعه و اهمیت کتابخوانی نیز با تلاش گزارشگران برنامه، حمیرا فراتی و پژمان عبادی تهیه و پخش میشود.
گفتنی است، علاقهمندان میتوانند برنامه «کتابگردی» را پنجشنبه، ۲۶ شهریورماه، ساعت ۱۶:۳۰، از موج اف.ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز رادیو فرهنگ شنونده باشند.
برنامه «نغمههاو سرودها» همزمان با روز بزرگداشت استاد شهریار و در ایام برگزاری پویش ملی «ایران جان، آذربایجان شرقی ایران»، به واکاوی تاثیر اشعار شهریار در حافظه موسیقایی ایرانیان و مرور آثار حماسی استاد زندهیاد اسفندیار قرهباغی میپردازد.
این برنامه با هدف گرامیداشت مفاخر ادبی و هنری آذربایجان شرقی، با محوریت پویش «ایران جان» و یادی از استاد شهریار در روز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی از رادیو فرهنگ پخش می شود.
در برنامه «نغمهها و سرودها» که به تهیهکنندگی رویا ولیزاده و نویسندگی و مشاوره محتوایی مطهره آخوندی، تولید شده است، شنوندگان شنونده روایت زندگی استاد شهریار از زبان خود این شاعر بلندآوازه خواهند بود.
در ادامه، رادمان رسولیمهربان، کارشناسمجری برنامه، به بررسی ابعاد گسترده موضوعی در اشعار شهریار میپردازد.
همچنین در این برنامه، در ارتباطی با مرکز رادیو آذربایجان شرقی، گفتوگویی با اقبالی، استاد زبان و ادبیات فارسی پخش خواهد شد که به بازتاب اشعار شهریار و تأثیر آن بر موسیقی و حافظه موسیقایی مردم ایران خواهد پرداخت. از جمله آثار شاخصی که در این بخش تحلیل و پخش میشود میتوان به «علیای همای رحمت» با صدای محمد اصفهانی، «حالا چرا» با صدای غلامحسین بنان، «سیزده» با صدای محسن چاوشی و قطعه «حیدربابا» با صدای خود استاد شهریار اشاره کرد.
بخش دوم برنامه به یادکردی از زندهیاد اسفندیار قرهباغی، هنرمند برجسته خطه آذربایجان شرقی و چهره تأثیرگذار در موسیقی حماسی کشور، خواننده، آهنگساز، رهبر گروه کر که به صدای انقلاب او را میشناسند اختصاص دارد.
در گفتوگویی که با همکاری مرکز آذربایجان شرقی تهیه شده، استاد کرباسی درباره سبک آثار، زندگی هنری و سرودهای ماندگار زندهیاد اسفندیار قرهباغی توضیحات ارزشمندی ارائه میدهد.
پخش «سمفونی ارس» و سرود حماسی و خاطرهانگیز «آمریکا آمریکا، ننگ به نیرنگ تو» نیز از بخشهای شنیدنی این ویژهبرنامه است.
برنامه «نغمهها و سرودها» جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰، از رادیو فرهنگ پخش می شود.