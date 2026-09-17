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عملیات اجرای آسفالت حفاظتی به طول ۳۴.۵ کیلومتر در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی با هدف ارتقای کیفیت رویه راهها، افزایش ایمنی تردد و صیانت از سرمایههای راه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی گفت: ۳۴.۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان با استفاده از اعتبارات ملی، تحت پوشش عملیات آسفالت حفاظتی (اسلاریسیل) قرار میگیرد.
شادمهری افزود: اجرای این طرح از محور بجنورد – اسفراین آغاز شده و در ادامه در محورهای پیش قلعه – راز، آشخانه – شهرآباد و چمنبید – جنگل گلستان اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای بهموقع طرحهای نگهداری راهها اظهار کرد: آسفالت حفاظتی یکی از روشهای مؤثر برای افزایش عمر مفید رویه آسفالتی، جلوگیری از نفوذ آب و عوامل مخرب به لایههای روسازی و کاهش هزینههای ناشی از تعمیرات اساسی راههاست.
وی ادامه داد: اجرای این عملیات علاوه بر بهبود وضعیت سطح راه و افزایش کیفیت و ایمنی تردد، موجب حفظ و ارتقای سرمایههای موجود در بخش راههای استان میشود.
وی خاطرنشان کرد: نگهداری و بهسازی مستمر راههای مواصلاتی، بهویژه محورهای پرتردد و شریانی، از اولویتهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی است و اجرای طرحهای حفاظتی در این محورها در راستای افزایش ایمنی کاربران جادهای و ارتقای کیفیت خدماترسانی انجام میشود.