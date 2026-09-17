مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر تداوم حمایت از کسب‌وکارها، افزایش تاب‌آوری اقتصادی کیش و تسریع در اجرای برنامه‌ها، از اقدامات حمایتی فعالان اقتصادی و تقویت روند توسعه کیش خبر داد.

حمایت از کسب‌وکار‌ها و شتاب‌بخشی به برنامه‌های توسعه‌ای کیش

حمایت از کسب‌وکار‌ها و شتاب‌بخشی به برنامه‌های توسعه‌ای کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در یازدهمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، جشنواره کیش ۰۵ را فراتر از یک رویداد گردشگری دانست و افزود: جشنواره کیش ۰۵، احیای زندگی، ایجاد شور و نشاط و تقویت مسیر اقتصادی است که استمرار حیات اقتصادی کیش به آن وابسته است.

او با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی تصریح کرد: اگرچه با نقطه مطلوبی که پارسال و سال پیش از آن تجربه کردیم فاصله داریم، اما معتقدم گام نخست را در مسیر مناسبی آغاز کرده‌ایم.

حمایت از کسب‌وکار‌ها و اجرای بسته حمایتی کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل درک شرایط و همراهی مناسب با کسب‌وکار‌های کیش قدردانی کرد و گفت: انتظار داریم روحیه همکاری در سایر دستگاه‌های مستقر در کیش نیز تقویت شود تا بخشی از فشار‌های موجود بر کسب‌وکار‌های کیش کاهش یافته و زمینه استمرار حضور و فعالیت آنها فراهم شود.

محمد کبیری افزود: بخشی از اقدامات بسته حمایتی منطقه آزاد کیش اجرایی شده و بخش دیگری نیز تا سه ماه آینده عملیاتی خواهد شد.

او افزود: اختصاص تسهیلات بانکی ۵۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه معیشتی برای قشر‌هایی است که بیشترین آسیب را در جنگ تحمیلی متحمل شدند.

او افزود: از هفته آینده تسهیلات ماهیانه برای ۲ هزار نفر و براساس اولویت‌بندی پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: تسهیلات بانکی مرتبط با کسب‌وکار‌ها نیز با پیگیری معاونت اقتصادی و از بانک‌های عامل پرداخت خواهد شد.

تسهیل فعالیت اقتصادی و حمایت از ارسال کالا

کبیری، گفت: از اول مهر تا ۲۰ آبان، سازمان منطقه آزاد کیش با سهمیه‌ای که معاونت فرهنگی سازمان با همکاری معاونت اقتصادی اعلام خواهد کرد، ۵۰ درصد هزینه ارسال کالا از طریق پست را برای هر مجوز فعالیت اقتصادی تقبل خواهد کرد.

او افزود: با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران که در جزیره کیش مستقر است، طرح آزمایشی در هفته جاری آغاز شده و در دو بازار، ارزیابی کالا‌ها انجام می‌شود و ارسال کالا نیز از این مسیر تسهیل خواهد شد.

کبیری افزود: امکانات و منابع انسانی مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز توسط سازمان منطقه آزاد کیش تأمین شده است و امیدواریم طرح پس از یک دوره آزمایشی ۱۰ روزه، از اول مهر آغاز به کار کند.

او خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا از اختیارات قانونی موجود برای افزایش تاب‌آوری کسب‌وکار‌ها در کیش استفاده کند.

نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از رسانه‌ها، فعالان رسانه‌ای که حال‌وهوای مثبت کیش رامنتشر می‌کنند و در مسیر جذب گردشگر بیشتر تلاش دارند، صمیمانه قدردانی کرد.

شتاب‌بخشی به پروژه‌ها با استقرار PMO

کبیری با اشاره به نقش موثرسیستم مدیریت طرح (Project Management Office) در پیشبرد کیفی و کمی طرح ها، بر ضرورت استفاده حداکثری از فرصت زمانی پیش‌رو برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها در سازمان و شرکت‌های تابعه با همکاری تیم PMO تاکید کرد.

کبیری خاطرنشان کرد: باید مشخص شود هر طرح از چه مسیر‌هایی مانند مشارکت عمومی ـ خصوصی، مشارکت مدنی، تسهیلات یا سایر روش‌های تأمین مالی حمایت می‌شود.

او افزود: شیوه‌نامه و ساز و کار طرح تهیه شده و پس از ابلاغ، تمامی معاونان، مدیران، رؤسای ادارات و کارشناسان از این ظرفیت استفاده خواهند کرد و بهره‌برداری کامل از آن تا نیمه مهر انجام می‌شود.