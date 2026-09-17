به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ علی امانی در تشریح این خبر اظهار کرد: در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق احشام، مأموران پلیس آگاهی شهرستان حین گشت‌زنی و کنترل محورهای مواصلاتی، به سه دستگاه کامیون باری مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها ۲۸ رأس گوساله فاقد مجوز حمل، کشف و سه متهم در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان، ارزش احشام مکشوفه ۲۸ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

سرهنگ امانی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه اقدام در راستای اخلال در چرخه توزیع کالاهای اساسی و تضییع حقوق عمومی برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود موارد مشکوک را از طریق سامانه‌های ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع‌رسانی کنند.