به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این برنامه از ساعت ۸ صبح فردا با حضور اقشار مختلف مردم آغاز خواهد شد و رژه حماسی نیروهای «جان فدا» از میدان امام حسین(ع) و تقاطع بزرگراه نواب به سمت میدان انقلاب، از بخش‌های اصلی آن خواهد بود.

تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر برای حضور دررزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» ثبت‌نام کرده اند و این برنامه در دو بخش «گردان‌های سازماندهی شده» و «حضور مردمی» برگزار می‌شود.

در این حال، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در تشریح تمهیدات ترافیکی بزرگ‌ترین رزمایش «جان‌فدایان ایران»ممنوعیت های تردد را در دو مرحله برشمرد و گفت: مرحله اول از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۶ شهریور تردد در مسیر خط ویژه خیابان دماوند از پل بزرگراه امام علی (ع) تا میدان انقلاب اسلامی «تردد اتوبوس های شرکت واحد به منظور چینش خودرو ها و تجهیزات» ممنوع است.

وی ادامه داد: مرحله دوم ممنوعیت های تردد نیز از ساعت ۵ روز جمعه در خیابان دماوند از بزرگراه امام علی (ع) تا میدان امام حسین (ع) و در ادامه خیابان انقلاب اسلامی تا میدان انقلاب در «هر دو مسیر» تمام معابر عمود بر خیابان انقلاب اسلامی در ضلع جنوبی از قبیل خیابان های خارک از استاد شهریار، ابوریحان، رازی، دانشگاه، ۱۲ فروردین، فلسطین، منیری جاوید از دکتر لبافی نژاد به سمت شمال تا خیابان انقلاب، خیابان پارس از شهید تقوی، خیابان شهید مدنی از خیابان مازندران، خیابان روشندلان از میدان ابن سینا، کلیه معابر عمود بر خیابان انقلاب در ضلع شمالی، خیابان استاد نجات اللهی از سمیه به سمت جنوب، خیابان فلسطین، وصال شیرازی و خیابان قدس از طالقانی به سمت جنوب و خیابان ۱۶ آذر از بلوار کشاورز و پورسینا، خیابان شهید مدنی از بخشی فرد خیابان شریعتی از تقاطع سمیه، نامجو خواجه نصیر، خیابان ایرانشهر از تقاطع سمیه، کنار گذر خیابان سپاه به خیابان انقلاب، خیابان لاله زار از شهید قائدی، خیابان اقبال لاهوری در مسیر «جنوب به شمال»، خیابان بخشی فرد و خیابان طباطبایی در مسیر «شمال به جنوب»، خیابان حافظ از تقاطع کریمخان، خیابان ولیعصر از خیابان جمهوری اسلامی و در مسیر «شمال به جنوب» خط ویژه از تقاطع طالقانی، دسترسی های خیابان قرنی به خیابان آزادی، خیابان شریعتی از خیابان سمیه، کلیه معابر عمود برخیابان آزادی در ضلع شمال از میدان انقلاب اسلامی تا تقاطع توحید شامل خیابان های والیعصر، اسکندری، غریب و معابر ضلع جنوب خیابان های اسکندری، اوستا، زارع، کاوه، نوفلاح و جمالزاده از یک تقاطع مانده به خیابان آزادی به اجرا گذاشته می‌شود.

موسوی پور گفت: ممنوعیت توقف نیز در خیابان دماوند از بزرگراه امام علی (ع) تا میدان امام حسین (ع) و در ادامه خیابان انقلاب اسلامی تا میدان انقلاب، خیابان آزادی از میدان انقلاب اسلامی تا تقاطع توحید در «هر دو مسیر» و کلیه معابر عمود براین محورها در ضلع شمال و جنوب تا شعاع ۵۰ متر انجام می شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطر نشان کرد پیش بینی مسیر های جایگزین در خیابان توحید در «هر دو مسیر»، خیابان مفتح در مسیر «شمال به جنوب»، خیابان سپاه در «هر دو مسیر»، خیابان حافظ «شمال به جنوب» و بزرگراه امام علی (ع)میباشد.