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دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۱ تا ۲ درجه افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز و فردا (بویژه امروز) سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی، جنوبغربی و تا حدودی مرکزی استان بصورت متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظهای خواهد بود و احتمال وقوع گرد و غبار محلی در این مناطق وجود دارد.
محمد سبزه زاری افزود: طی روزهای شنبه و یکشنبه جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و جنوبِ شرقی تا مرکزی استان خواهد شد.
او ادامه داد: طی روز جمعه نیز افزایش ۱ تا ۲ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.