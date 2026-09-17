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رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: در حالی که اقتصاد کشور برای عبور از تنگناهای فعلی، نیاز مبرم به توسعه بازارهای صادراتی دارد، اتاق بازرگانی ایران با تشکیل «کمیته مشترک صادرات خدمات مهندسی»، ساختاری ملی را برای حل چالشهای این حوزه ایجاد کرد.
ببه گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما، علی نقوی با اشاره به تغییر رویکرد بخش خصوصی برای بازتعریف مسیر توسعه کشور گفت: با وجود پیچیدگیهای امروز اقتصاد، بخش خصوصی تلاش میکند از فضای موجود برای بازتعریف مسیر توسعه استفاده کند و در همین راستا، اقداماتی نظیر ایجاد ساختار جدید برای صادرات خدمات فنیمهندسی، تدوین برنامه توسعه مکران و طراحی کنگره بازسازی و توسعه ایران را در دستورکار داریم.
تشکیل کمیته مشترک برای حذف بروکراسی
نقوی با تأکید بر ضرورت همافزایی نهادهای تصمیمگیر، از شکلگیری یک ساختار ملی خبر داد و افزود: کمیته مشترک صادرات خدمات مهندسی ایران با همکاری سازمان توسعه تجارت و انجمن تخصصی صدور خدمات شکل گرفته است تا بهعنوان یک نهاد ملی، مسائل مربوط به این حوزه را با حضور نهادهای مرتبط از جمله صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی بهصورت متمرکز پیگیری کند.
برنامهریزی برای بازارهای CIS
وی در تشریح اقدامات عملیاتی این کمیسیون برای حضور در بازارهای منطقهای، اظهار کرد: «برنامهریزی برای اعزام هیئتهای تخصصی خدمات فنی مهندسی به حوزه کشورهای مستقل مشترکالمنافع یا اتحادیه کشورهای مستقل همسود CIS، بهویژه بلاروس و قزاقستان در حال انجام است. هدف ما این است که حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای هدف، با شناخت دقیقتر و برنامهریزی هدفمندتری صورت گیرد.
آمادگی برای جذب سرمایهگذاری خارجی
رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، با اشاره به طراحی «کنگره بازسازی و توسعه ایران» تصریح کرد: هدف از برگزاری این کنگره آن است که اگر پس از عبور از تنگناهای فعلی، فرصتهای جدیدی برای اقتصاد ایران ایجاد شد، کشور برنامه مشخصی برای توسعه داشته باشد. در واقع، ما باید از هماکنون مشخص کنیم چه پروژههای راهبردی ضرورت دارند تا اگر سرمایهگذاری خارجی وارد کشور شد، پروژههای آمادهای در چارچوب استانداردهای جهانی برای ارائه داشته باشیم.
رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در پایان مهمترین اهداف ایجاد کمیته مشترک صادرات خدمات مهندسی ایران اینگونه بیان کرد:
تشکیل نهاد ملی صادرات: ایجاد کمیته مشترک با حضور نهادهای تصمیمگیر (صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات و بانک مرکزی) برای حذف بروکراسی و تسهیل صدور خدمات فنیمهندسی.
هدفگذاری بازارهای هدف: برنامهریزی عملیاتی برای اعزام هیئتهای تخصصی به کشورهای حوزه CIS، بهویژه بلاروس و قزاقستان.
نقش محوری در توسعه مکران: حضور بخش خصوصی برای نخستینبار در فرآیند برنامهریزی استراتژیک توسعه سواحل مکران جهت بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای منطقهای.
آمادگی برای دوران پس از محدودیتها: برگزاری «کنگره بازسازی و توسعه ایران» با هدف آمادهسازی پروژههای راهبردی و استانداردسازی طرحهای اقتصادی برای جذب سرمایهگذاری خارجی به محض تغییر شرایط.