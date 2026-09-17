به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، شرکت ملی پست با اجرای پویش «مهر را پُست می‌کنیم»، امکان ارسال رایگان لوازم‌التحریر، کیف و ملزومات تحصیلی اهدایی مردم را از ادارات پست سراسر کشور برای دانش‌آموزان سیستان‌وبلوچستان فراهم کرده است.

این پویش از ۲۸ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۵ و در آستانه بازگشایی مدارس اجرا می‌شود تا مردم در سراسر کشور بتوانند هدایای تحصیلی خود را بدون پرداخت هزینه ارسال، از طریق شبکه پستی به دانش‌آموزان سیستان‌وبلوچستان برسانند.

هدایای ارسالی در مقصد با همکاری اداره‌کل آموزش‌وپرورش سیستان‌وبلوچستان و مجمع خیرین حامی بازماندگان از تحصیل دریافت و برای توزیع میان دانش‌آموزان سامان‌دهی خواهد شد.

پویش «مهر را پُست می‌کنیم» با تکیه بر گستردگی شبکه پستی کشور شکل گرفته است تا فاصله جغرافیایی مانعی برای مشارکت نباشد و مردم بتوانند از نقاط مختلف ایران در این همراهی شرکت کنند.