فرهنگ صحیح اطلاع رسانی از ضرورت‌های امروز جامعه ماست؛ موضوعی که این هفته در بسته فرهنگ ما به آن پرداخته شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در دنیای امروز که اخبار با سرعت زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، توجه به فرهنگ صحیح اطلاع رسانی و اطلاع‌یابی بیش از گذشته اهمیت یافته است.

خبرنگاران با رعایت اصول حرفه‌ای، بررسی صحت اطلاعات و استفاده از منابع معتبر، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به جامعه دارند. در مقابل، مخاطبان نیز با انتخاب منابع خبری معتبر و بررسی اخبار پیش از بازنشر، می‌توانند از گسترش شایعات و اطلاعات نادرست جلوگیری کنند.

در همین زمینه، خبرنگاران با تأکید بر ضرورت صحت‌سنجی اخبار، معتقدند سرعت در انتشار نباید جایگزین دقت و امانت‌داری رسانه‌ای شود.

همچنین شهروندان با اشاره به تأثیر اخبار بر تصمیم‌گیری‌های روزمره، بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی و مسئولیت‌پذیری در استفاده از فضای مجازی تأکید دارند.

کارشناسان رسانه بر این باورند که تقویت سواد رسانه‌ای، آموزش شیوه‌های تشخیص اخبار معتبر و پرهیز از بازنشر مطالب تأییدنشده، از راهکار‌های مؤثر در ارتقای فرهنگ اطلاع‌یابی است.

فرهنگ صحیح اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی، با همکاری خبرنگاران، رسانه‌ها و مردم محقق می‌شود؛ فرهنگی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی، مقابله با شایعات و شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه‌تر باشد.