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وزیر میراثفرهنگی بر تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری، حفاظت و مرمت میراث تاریخی و تقویت زیرساختهای شهرستان شبستر در تراز ملی و جهانی تاکید کرد و گفت: اقدامات برگزاری همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری شهرستان فرااهم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سیدرضا صالحیامیری در سفر به شهرستان شبستر، با حضور در شهرهای شبستر و خامنه و بازدید از مسجد جامع شبستر، آرامگاه شیخ محمود شبستری، پارک چنار خامنه و دو درخت کهنسال با قدمتی حدود ۸۵۰ و هزار و ۷۰۰ سال، مسجد میرپنج خامنه، مجتمع گردشگری و پارک آبی و همچنین ظرفیتهای صنایعدستی و گردشگری کوزهکنان، ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی این منطقه را مورد بررسی قرار داد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این بازدیدها، صیانت از میراث تاریخی، تکمیل زیرساختهای گردشگری، جلب مشارکت بخشخصوصی، فعالسازی ظرفیتهای مردمی و تدوین نقشه راه توسعه شهرستان را از الزامات بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای شبستر عنوان کرد.
شبستر؛ مهد مشاهیر و سرمایههای معنوی ایران
صالحیامیری با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی شبستر و جایگاه این منطقه در فرهنگ و تمدن ایران گفت: مردم خونگرم و بافضیلت آذربایجانشرقی، بهویژه مردم شبستر، از سرمایههای ارزشمند این سرزمین هستند و امروز توفیقی حاصل شد که در خامنه حضور پیدا کنیم و یاد و نام قائد شهید امت را گرامی بداریم؛ شخصیتی که در تبار تاریخی خود با فرهنگ، ادب، تاریخ، عرفان و فقاهت شناخته شده است.
او افزود: شبستر مهد مشاهیر است و باید قدر سرمایههای معنوی ملت را بدانیم. این شهرستان مجموعهای از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی را در خود جای داده که میتواند در بازنمایی جایگاه فرهنگی و تاریخی ایران در سطح ملی و جهانی نقشآفرین باشد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ضرورت تبدیل این ظرفیتهای فرهنگی به مزیتهای توسعهای اظهار کرد: شبستر بخشی از حافظه تاریخی و سرمایه معنوی ایران است و باید این سرمایه را در چارچوب یک برنامه منسجم به فرصت توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی تبدیل کرد.
ضرورت تدوین برنامه جامع برای حفاظت از میراث شبستر
صالحیامیری در ادامه با اشاره به تنوع و اهمیت آثار تاریخی شهرستان شبستر گفت: خوشبختانه این شهر، شهری زنده است و آثار زنده دارد و باید برای مجموعه بناهای تاریخی آن برنامهای منسجم، هدفمند و مبتنی بر اولویتهای حفاظتی و توسعهای داشته باشیم.
او افزود: مسجد جامع تسوج در فهرست آثار در مسیر ثبت جهانی قرار گرفته و مسجد جامع شبستر نیز از بناهای بسیار ارزشمند تاریخی منطقه است؛ بنابراین باید برای مرمت، صیانت و حفاظت از این آثار با حداکثر توان اقدام کنیم.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به پیگیریهای نماینده مردم منطقه خاطرنشان کرد: نماینده شهرستان بهصورت مستمر مسائل و ظرفیتهای منطقه را پیگیری میکند و ضروری است یک برنامه جامع توسعه برای شبستر تدوین شود تا موضوعات مرتبط با میراثفرهنگی و گردشگری شهرستان از یک رویکرد موردی و پراکنده خارج شده و در قالب یک نقشه راه منسجم دنبال شود.
مردم شبستر خود حافظان میراث تاریخی هستند
صالحیامیری با تاکید بر نقش جامعه محلی در حفاظت از میراثفرهنگی تصریح کرد: در شبستر نیاز به توصیههای مردمی نداریم، چراکه خود مردم حافظ بناهای تاریخی هستند و از میراث این منطقه صیانت میکنند.
او ادامه داد: در بازدید از بارگاه شیخ محمود شبستری مطلع شدم که یک خیر محلی هزینه مرمت کامل این مجموعه را برعهده گرفته است. شبستر به شهر خیرین شهرت دارد و این موضوع نشان میدهد فرهنگ خیرخواهی، مشارکت اجتماعی و توجه به میراث فرهنگی در این منطقه ریشهدار است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: حدود یک قرن پیش مدرسه و بنای آموزشی در این شهر شکل گرفته تا فرزندان این منطقه امکان تحصیل داشته باشند و این موضوع نشانهای از ریشههای عمیق تمدنی شبستر و جایگاه آموزش و خیرخواهی در فرهنگ این منطقه است.
او تاکید کرد: زمانی که مردم برای حفظ و مرمت آثار تاریخی خود وارد میدان میشوند، این مشارکت یک سرمایه بزرگ اجتماعی است و باید از این سرمایه اجتماعی برای حفاظت از میراث و پیشبرد برنامههای توسعهای شهرستان بهره گرفت.
ظرفیتهای شبستر باید به اقتصاد منطقه پیوند بخورد
صالحیامیری با تاکید بر ضرورت معرفی هدفمند ظرفیتهای شهرستان گفت: تأکید من بر همکاران استانی این است که شبستر را بهدرستی معرفی کنیم. اخیرا هتل جدیدی در این شهر افتتاح شده که از نظر توسعه زیرساختهای گردشگری اهمیت ویژهای دارد و باید این ظرفیتها را گسترش دهیم.
او ادامه داد: در شندآباد، شبستر، خامنه و شرفخانه باید یک برنامه جامع تعریف کنیم و با طراحی و اجرای تورهای گردشگری، ظرفیتهای متنوع این منطقه را به مقصدی قابل عرضه برای گردشگران تبدیل کنیم تا توسعه گردشگری بتواند به اقتصاد شهر و ارتقای تصویر ملی و جهانی شبستر کمک کند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به پیوند میان میراثفرهنگی، گردشگری، سرمایهگذاری و اقتصاد محلی افزود: هدف این است که ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی منطقه از سطح داشتههای بالقوه فراتر رفته و در زنجیره ارزش گردشگری و اقتصاد محلی قرار گیرد؛ مسیری که میتواند به ایجاد اشتغال، افزایش ماندگاری گردشگر و تقویت جریان سرمایهگذاری در شهرستان منجر شود.
پیشنهاد برگزاری همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در شبستر
صالحیامیری در ادامه با تاکید بر ضرورت معرفی فرصتهای اقتصادی و گردشگری شهرستان به فعالان بخشخصوصی پیشنهاد کرد: استاندار، نماینده و مسئولان محلی، یک همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در شبستر برگزار کنند.
او افزود: در چنین رویدادی مشخص خواهد شد که چه ظرفیتهایی در این شهرستان وجود دارد و چه فرصتهایی میتوان برای سرمایهگذاران تعریف کرد. شبستر از ظرفیتهای متنوعی در حوزه گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی برخوردار است و باید این ظرفیتها را بهصورت حرفهای و هدفمند به سرمایهگذاران معرفی کنیم تا زمینه ورود سرمایه و شکلگیری طرحهای جدید در شهرستان فراهم شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان با تاکید بر ضرورت پیگیری عملیاتی موضوعات مطرحشده در جریان این سفر گفت: مجموعه اقدامات، ظرفیتها و مسائل مطرحشده در سفر به شهرستان شبستر جمعبندی خواهد شد و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در مسیر پیگیری ظرفیتها و مسائل این شهرستان، در کنار مسئولان استانی و محلی خواهد بود.
صالحیامیری تاکید کرد: ظرفیتهای شبستر باید در تراز ملی و جهانی معرفی شود و این شهرستان میتواند با اتکا به سرمایههای تاریخی، فرهنگی، انسانی و اجتماعی خود، جایگاه شایستهتری در نقشه گردشگری و فرهنگی کشور پیدا کند.