دویستمین شب از اجتماع شبانه مردم اصفهان، پیام روشنی از عزم مردم برای صیانت از ایران، امنیت، عزت و آینده کشور به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛حدود هفت ماه است که شب‌های شهر‌های ایران ازجمله اصفهان، شاهد صحنه‌ای کم‌نظیر از حضور، همدلی، بصیرت و ایستادگی مردمی است که با پرچم‌گردانی، سرود و شعار، سخنرانی، روشنگری و اجتماعات مؤمنانه، کانون‌هایی از تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، همبستگی و دفاع از کشور و گرامیداشت نام و خاطره شهدا را ایجاد کرده‌اند.

۲۰۰ شب حضور مداوم، فقط یک عدد نیست، روایت ۲۰۰ شب ایستادگی است.

این حضور مستمر مردم ولایی اصفهان در روز‌های جنگ تحمیلی سوم و زیر سایه تهدید و حملات، روایتی از پایمردی مردمی است که دفاع از سرزمین خود را تنها به روز‌های آرام محدود نکرده و همچنان بر ماندن در میدان تأکید دارند.