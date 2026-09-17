همزمان با برگزاری کنگره ملی ۲هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری، نمایش عمومی فیلم سینمایی «آن دو» به عنوان یکی از تولیدات شاخص حوزه دفاع مقدس، در سینما بهمن شهرکرد آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این فیلم سینمایی که روایتی تأثیرگذار و داستانی از زندگی و رشادت‌های شهید «ظفر خالدی»، کوچک‌ترین شهید دوران دفاع مقدس استان است، تصویری از ایثار و ولایت‌مداری را در قاب سینما به تصویر می‌کشد. شهید ظفر خالدی به عنوان نمادی از غیرت و شجاعت نسل نوجوان در دوران جنگ تحمیلی شناخته می‌شود و اکران این اثر در ایام کنگره ملی شهدا، فرصتی مغتنم برای آشنایی نسل جوان و نوجوان با الگو‌های ایثار و مقاومت است.

بر اساس اعلام دبیرخانه کنگره ۲هزار و ۷۵۰ شهید استان، این فیلم از ۲۵ شهریورماه تا ۴ مهرماه در پردیس سینمایی بهمن شهرکرد برای عموم علاقه‌مندان، دانش‌آموزان و خانواده‌های معظم شهدا نمایش داده خواهد شد.

نمایش این فیلم نه تنها به عنوان یک رویداد هنری، بلکه به عنوان اقدامی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت مقام شامخ شهیدان استان تلقی می‌شود که با هدف زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهیدان و تبیین سبک زندگی شهدای والامقام برای نسل جدید برنامه ریزی شده است.