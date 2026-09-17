با تلاش دستگاه قضا و شورای حل اختلاف استان سمنان در ۷ پرونده حقوقی و کیفری به ارزش مالی ۳۷ میلیارد تومان صلح و سازش برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه این پرونده ها در حوزه‌های قضایی سمنان، شاهرود و گرمسار به سازش ختم شد گفت : این پرونده‌ها از نظر نوع اختلاف، ارزش مالی و تعدد اصحاب پرونده از اهمیت برخوردار بود.

حجت‌الاسلام محمدضادق اکبری افزود: بخشی از این پرونده‌ها در شعبه دوم شورای حل اختلاف گرمسار و شعب چهارم و دوم شورای حل اختلاف سمنان مورد رسیدگی قرار گرفت و یکی از پرونده‌های مهم در شاهرود نیز مربوط به اختلاف میان موجر و مستأجر بود که با ورود و پیگیری دادستان عمومی و انقلاب شاهرود، از تخلیه ملک جلوگیری و زمینه ادامه فعالیت مستأجر در محل مورد اجاره فراهم شد.

وی تصریح کرد: در این پرونده‌ها، طرفین با گفت‌و‌گو و توافق متقابل به مصالحه دست یافتند و از بروز و استمرار اختلاف و پیامد‌های احتمالی ناشی از آن جلوگیری شد.

وی با اشاره به رویکرد دادگستری استان سمنان در توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف گفت: استفاده از ظرفیت صلح و سازش و شورا‌های حل اختلاف، در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه جامع عملیاتی، با هدف حل‌وفصل اختلافات، کاهش ورودی و استمرار دعاوی و تقویت فرهنگ اصلاح دنبال می‌شود.