دادستان عمومی و انقلاب آبادان از انهدام باند تهیه و توزیع مشروبات الکلی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ روح‌الله زندی دادستان عمومی و انقلاب آبادان گفت: باند تهیه و توزیع مشروبات الکلی پس از ۲۰ روز اقدامات اطلاعاتی و فنی مشترک توسط معاونت اطلاعات پایگاه دریابانی آبادان و مرکز فنی مرزبانی استان خوزستان، شناسایی و تحت تعقیب قضایی و اطلاعاتی قرار گرفت.

او افزود: پس از صدور دستور قضایی و در جریان بازرسی از مخفیگاه متهمان، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ قوطی انواع مشروبات الکلی خارجی و مقادیری مشروب دست‌ساز کشف و ضبط شد.

دادستان آبادان ادامه داد: در این عملیات، یکی از متهمان اصلی این باند دستگیر شد و سایر اعضای این شبکه قاچاق نیز شناسایی شده و تحت تعقیب قضایی قرار دارند.

زندی گفت: دستگاه قضا با هرگونه اقدام غیرقانونی که سلامت جامعه را تهدید کند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.