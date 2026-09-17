پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بر ضرورت استفاده از شیوههای مختلف تسویه مطالبات همچون تهاتر حق بیمه، مالیات و طرح گام در کنار پرداختهای اعتباری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احسان جهانیان در نشست بررسی وضعیت مطالبات موسسات و مراکز درمانی، آزمایشگاهها و داروخانهها از شرکتهای بیمهگر با اشاره به ضرورت استمرار خدمات با کیفیت به آحاد شهروندان گفت: اینکه مردم در مراجعه به مراکز مختلف بهداشتی و درمانی مورد تکریم باشند و خدمات مبتنی بر بیمههای پایه و تکمیلی دریافت کنند، منوط به تعامل بین بخشهای مختلف بیمهگر و موسسات دولتی و غیر دولتی است و تأخیر در پرداختها نباید دامنه و کیفیت خدمات را کاهش دهد.
وی بیان کرد: تأمین منابع درآمدی بیمهها از محل وصول حق بیمه از طریق کارفرمایان با رعایت شرایط ناشی از جنگ و تعامل دو جانبه پیگیری خواهد شد و بخشی از منابع نیز باید در اولویت تخصیص اعتبارات ملی قرار گیرد تا امکان تسهیل در پرداخت مطالبات موسسات فراهم شود.
در این نشست گزارشی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر و انجمنهای مختلف موسسات درمانی مطرح و مدیران بیمهای استان آمادگی خود را برای پیگیری و تسهیل شرایط مختلف پرداخت و تهاتر مطالبات ارائه دادند.