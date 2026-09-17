به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در این دیدار با خانواده این شهید والامقام، گفت‌و‌گو و از صبر و ایثار آنان تجلیل کرد.

در ابتدای این دیدار، استاندار کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مسئولان با حضور در محل گلزار مطهر شهید ناو سروان سید مالک موسوی تبار در روستای تنگ گُر بخش ممبی شهرستان بهمئی، ضمن قرائت فاتحه با آرمان‌های امام و شهدا پیمانی دوباره بستند.

رحمانی به همراه جمعی از مسئولان، مشکلات روستای زادگاه شهید سید مالک موسوی تبار را بررسی کردند و برای رفع برخی از مشکلات دستورات لازم را ارائه کردند.

شهید سید مالک موسوی تبار صبحگاه روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ هنگام مأموریت ردیابی و مقابله با موشک‌های رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی در شهر آغاجاری، در جریان حملات هوایی این رژیم به شهادت رسید.

شهرستان بهمئی ۱۲۹ شهید به نظام و انقلاب تقدیم کرده است.