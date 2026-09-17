دویستمین شب ایستادگی دیار علویان/ اتحاد و همدلی، رمز حفظ نظام و ایران قدرتمند

دویستمین شب ایستادگی دیار علویان/ اتحاد و همدلی، رمز حفظ نظام و ایران قدرتمند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دویست شب از ایستادگی و حضور مستمر مردم ولایت‌مدار دیار علویان در میادین گذشت. مردم با اتحاد و همدلی، برای حفظ نظام و ایران قدرتمند به میدان آمدند و بار دیگر ثابت کردند که هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده آنان را سست کند.

یکی از شرکت‌کنندگان در این مراسم با تأکید بر اهمیت این حضور، گفت: حضور پرشور مردم در این شب‌ها، به دشمنان ثابت کرده که ملت ایران، با وجود همه فشارها، متحد و یکپارچه در برابر تهدیدها ایستاده است.

رمز این حضور پرشور و مستمر، وحدت ملی بوده است. مردمی که با هر سلیقه، پوشش و نگاهی، زیر پرچم ایران اسلامی جمع شده‌اند و یک صدا فریاد می‌زنند: «ما می‌مانیم و از ایران دفاع می‌کنیم.» این وحدت، سرمایه اصلی ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان است.

صداقت در کلام، شجاعت در عمل، وحدت در رفتار

حاضران در این مراسم، سه ویژگی اصلی این حضور را صداقت در کلام، شجاعت در عمل و وحدت در رفتار عنوان کردند. این ویژگی‌ها، نشان‌دهنده عمق ایمان و اراده مردمی است که با تمام وجود در میدان حاضر شده‌اند.

دویست شب ایستادگی، به یک نقطه عطف در تاریخ مقاومت ملت ایران تبدیل شده است. این حضور مستمر، نه‌تنها قدرت بازدارندگی ایران را افزایش داده، بلکه به دشمنان ثابت کرده که ملت ایران، در هر شرایطی، پای آرمان‌های خود ایستاده است.