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عکاسان چهارمحال و بختیاری عناوین برتر جشنواره رضوی را به دست آوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، هنرمندان عکاس چهارمحال و بختیاری در چهاردهمین جشنواره بینالمللی دوسالانه عکس رضوی به یک مقام سوم و یک عنوان شایسته تقدیر دست یافتند.
آیین پایانی چهاردهمین جشنواره بینالمللی دوسالانه عکس رضوی به میزبانی کرج برگزار شد و احمد تاجی و مریم آلمومن، ۲ هنرمند عکاس هماستانی به عنوان برترینهای این رویداد معرفی و تجلیل شدند.
این رویداد فرهنگی و هنری در بخشهای مختلفی همچون بخش اصلی، تلفن همراه، مجموعه عکس، بخش ویژه تشییع رهبر شهید و تجلیل از پیشکسوتان عکاسی و عکاسان جنگ رمضان برگزار شد که هر ۲ هنرمند چهارمحال و بختیاری در بخش ویژه تشییع رهبر شهید صاحب عناوین برتر شدند.
در این بخش، احمد تاجی پس از هنرمندانی از خوزستان و سمنان در جایگاه سوم قرار گرفت و مریم آل مومن به عنوان شایسته تقدیر بخش ویژه دوسالانه عکس رضوی را کسب کرد.
آثار هنرمندان استان از میان یک هزار و ۳۰۰ عکس ارسالی به بخش ویژه تشییع رهبر شهید توانست رای مثبت هیات داوران را به دست آورده و در میان آثار منتخب قرار گیرد.
این رویداد فرهنگی هنری به عنوان یکی از برنامههای بیست و دومین دوره جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) برگزار شد.