وزارت علوم اعلام کرد: متقاضیان رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص یا بورسیه در آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ باید از امروز، پنجشنبه ۲۶ شهریورماه، برای اطلاع از زمان، محل و نحوه انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مورد نظر مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ متقاضیان رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص یا بورسیه در آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ باید از امروز، پنجشنبه ۲۶ شهریورماه، برای اطلاع از زمان، محل و نحوه انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مورد نظر مراجعه کنند.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، عدم شرکت داوطلبان در مراحل تعیین‌شده به منزله انصراف از گزینش در کدرشته‌محل‌های انتخابی مربوط خواهد بود. معرفی‌شدگان باید علاوه بر رعایت ضوابط دفترچه‌های راهنمای آزمون کارشناسی‌ارشد ۱۴۰۵، شرایط اختصاصی دانشگاه یا دستگاه اجرایی بورس‌دهنده را نیز داشته باشند.

گزینش نهایی متقاضیان پس از بررسی و تأیید نتایج مصاحبه، آزمون اختصاصی و سایر مراحل گزینش از سوی مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد و پس از پایان مهلت مقرر، درخواست جدیدی برای شرکت در مصاحبه یا آزمون اختصاصی پذیرفته نمی‌شود.

جزئیات مصاحبه رشته‌های بورسیه

معرفی‌شدگان کدرشته‌محل‌های بورسیه شرکت‌هایی از جمله همراه اول، بیمه سامان، بیمه سرمد، پتروشیمی مارون، شرکت‌های دانش‌بنیان و تعدادی از شرکت‌های صنعتی، باید برای اطلاع از زمان و محل مصاحبه از ۲۶ شهریورماه به سامانه یکپارچه بورس‌های دانشجویی (SIB) مراجعه کنند.

همچنین داوطلبان مجموعه امتحانی مطالعات جهان دانشگاه تهران باید برای اطلاع از جزئیات مصاحبه به درگاه دانشکده مطالعات جهان این دانشگاه مراجعه کنند. داوطلبان رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه‌های خوارزمی، علامه طباطبائی تهران و یزد نیز، در کدرشته‌محل‌هایی که در دفترچه عبارت «مصاحبه دارد» درج شده است، باید زمان و نحوه مصاحبه را از دانشگاه مربوط پیگیری کنند.

در این میان، پذیرش در کدرشته‌محل‌های ۱۴۱۶۳ و ۱۴۱۶۵ مجموعه امتحانی مطالعات جهان مربوط به دانشگاه ایلام و پیام نور مرکز ایلام، بدون مصاحبه انجام می‌شود و پذیرش نهایی بر اساس نمره آزمون و به صورت متمرکز خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، اسامی چندبرابر ظرفیت برخی مؤسسات از جمله دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی امام باقر (ع) و دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان مربوط اعلام نمی‌شود و داوطلبان باید زمان و نحوه برگزاری مصاحبه و سایر مراحل را مستقیماً از مؤسسه مربوط پیگیری کنند.