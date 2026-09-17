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مدیرمنابع آب مهاباد از تأمین و توزیع حقابه حدود ۱۲ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی پایاب سد مهاباد در سال زراعی امسال خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صدا و سیمامهاباد؛ خالد رحمانی با بیان اینکه این فرآیند با نظارت مستمر مدیریت منابع آب شهرستان انجام میشود، گفت: ساماندهی چاههای کشاورزی، حفاظت از منابع آب زیرزمینی، لایروبی رودخانهها و بهرهبرداری از ظرفیت نیروگاه برقآبی سد مهاباد از دیگر اقدامات انجامشده در این شهرستان است.
وی افزود: در این راستا، اصلاح قدرت برق ۳۵۰ حلقه چاه کشاورزی در سامانه ساماب انجام شده و طی دو ماه اخیر نیز ۱۱ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.
مدیر منابع آب مهاباد تصریح کرد: طی همین مدت، ۱۰۲ فقره پروانه بهرهبرداری تمدید و ۱۰ دستگاه کنتور نیز نصب شده است. همچنین ۱۷۰ مورد از سایر خدمات مرتبط با منابع آب زیرزمینی به بهرهبرداران و متقاضیان ارائه شده است.
رحمانی با تأکید براهمیت حفاظت از منابع آب زیرزمینی گفت: کنترل برداشتها، انسداد چاههای غیرمجاز، نصب تجهیزات اندازهگیری و ساماندهی وضعیت بهرهبرداری از چاهها از جمله اقداماتی است که با هدف حفظ منابع آب، ایجاد تعادل در برداشت و مصرف و صیانت از منابع آبی منطقه دنبال میشود.