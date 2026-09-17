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مدیر برنامه ملی زنجیره ارزش محصولات گلخانهای و شیلاتی برای بررسی وضعیت تولید، پایش فناوریهای بهکار رفته و شناسایی فرصتهای توسعه زنجیره ارزش، از واحدهای گلخانهای شهرستان سامان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، صفرقلی علاوه بر بازدید میدانی، با کارشناسان و تولیدکنندگان منطقه در گفتوگو پرداخت.
وی با تأکید بر اهمیت نقش گلخانهداری در امنیت غذایی کشور و کاهش مصرف آب، خاطرنشان کرد: هدف اصلی برنامه ملی زنجیره ارزش، ایجاد اتصال میان بخش تولید، فناوری و بازار است تا بهرهوری در این بخش به حداکثر برسد.
مدیر برنامه ملی زنجیره ارزش محصولات گلخانهای و شیلاتی، بر ضرورت استفاده از دانشبنیانها و تکنولوژیهای نوین برای کاهش هزینههای تولید و افزایش کیفیت محصولات تأکید کرد.