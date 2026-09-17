به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل بیمه حوادث طبیعی ساختمان کشور از پرداخت خسارت ۲۵۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده از طوفان و سیل در مازندران خبر داد.

سلامی گفت: از زمان وقوع طوفان و سیل، حدود هزار واحد مسکونی دچار حادثه شدند که تاکنون خسارت ۲۵۰ واحد پرداخت شده است.

وی افزود: تا هفته آینده خسارت تمامی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل بیمه حوادث طبیعی ساختمان کشور از اجرای آزمایشی بیمه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان در مازندران خبر داد و گفت: این طرح با کمک فرمانداری‌ها و استانداری و با همکاری سازمان مدیریت بحران و بنیاد مسکن اجرا خواهد شد.

سلامی افزود: در صورت اجرای این بیمه تکمیلی، تمامی واحد‌های مسکونی تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تحت پوشش قرار می‌گیرند و در زمان وقوع حوادث، امکان پرداخت خسارت بیشتری فراهم می‌شود.

وی گفت: مازندران تنها استانی است که به‌صورت اولویت‌دار وارد اجرای این طرح شده و اجرای آن در ساری با افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد آغاز خواهد شد و سپس به دستگاه‌های دولتی تسری پیدا می‌کند.