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بیمه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان بهصورت آزمایشی از مازندران و با اولویت ساری اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل بیمه حوادث طبیعی ساختمان کشور از پرداخت خسارت ۲۵۰ واحد مسکونی آسیبدیده از طوفان و سیل در مازندران خبر داد.
سلامی گفت: از زمان وقوع طوفان و سیل، حدود هزار واحد مسکونی دچار حادثه شدند که تاکنون خسارت ۲۵۰ واحد پرداخت شده است.
وی افزود: تا هفته آینده خسارت تمامی واحدهای مسکونی آسیبدیده پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل بیمه حوادث طبیعی ساختمان کشور از اجرای آزمایشی بیمه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان در مازندران خبر داد و گفت: این طرح با کمک فرمانداریها و استانداری و با همکاری سازمان مدیریت بحران و بنیاد مسکن اجرا خواهد شد.
سلامی افزود: در صورت اجرای این بیمه تکمیلی، تمامی واحدهای مسکونی تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تحت پوشش قرار میگیرند و در زمان وقوع حوادث، امکان پرداخت خسارت بیشتری فراهم میشود.
وی گفت: مازندران تنها استانی است که بهصورت اولویتدار وارد اجرای این طرح شده و اجرای آن در ساری با افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد آغاز خواهد شد و سپس به دستگاههای دولتی تسری پیدا میکند.