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فرمانده انتظامی شهرستان ری از شناسایی و دستگیری یک توزیعکننده مواد مخدر در محدوده خاورشهر و کشف ۵۰ کیلوگرم تریاک از مخفیگاه وی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی گفت: در پی انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات میدانی، مأموران انتظامی از فعالیت گسترده فردی در زمینه توزیع موادمخدر در محدوده خاورشهر مطلع شدند و موضوع را در دستور کار مأموران عملیات کلانتری ۱۷۷ این فرماندهی قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و بررسیهای میدانی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۵۰ کیلوگرم تریاک کشف کردند.
مافی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.
وی با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با قاچاقچیان و توزیعکنندگان موادمخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت قاچاقچیان و فروشندگان موادمخدر، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.