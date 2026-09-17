به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، این مسابقات به مدت یک روز در سالن ورزشی آزادی گچساران و با حضور تیم‌های رده‌های پایه برگزار شد و بازیکنان نونهال و خردسال در فضایی رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان این رقابت‌ها، تیم نفت و گاز گچساران عنوان نخست را به دست آورد.

مسئول ورزش بانوان نفت و گاز گچساران، گفت: برگزاری این مسابقات با هدف ایجاد شور و نشاط ورزشی، شناسایی استعدادهای برتر و فراهم کردن زمینه حضور بازیکنان مستعد در تیم‌های پایه نفت و گاز گچساران انجام شد.

خانم نورمحمدی افزود: توجه به رده‌های پایه و کشف استعدادهای ورزشی، از برنامه‌های باشگاه نفت و گاز گچساران برای پشتوانه‌سازی تیم‌های ورزشی است.