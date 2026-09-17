به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه گلپایگان در جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر به ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، به ویژه مجموعه‌های مرتبط با بهداشت و درمان شهرستان تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی توجه ویژه و التزام عملی بیشتری به قوانین کشور در زمینه عفاف حجاب داشته باشند.

حجت الاسلام محمد تقی کرامتی افزود: تشکیل منظم و موثر جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات در دستور کار ادارات شهرستان قرار گیرد.