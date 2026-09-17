نشت گاز موجب انفجار خانه ای در آستانه‌اشرفیه شد نشت گاز موجب انفجار خانه ای در آستانه‌اشرفیه شد نشت گاز موجب انفجار خانه ای در آستانه‌اشرفیه شد نشت گاز موجب انفجار خانه ای در آستانه‌اشرفیه شد نشت گاز موجب انفجار خانه ای در آستانه‌اشرفیه شد نشت گاز موجب انفجار خانه ای در آستانه‌اشرفیه شد نشت گاز موجب انفجار خانه ای در آستانه‌اشرفیه شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، میثم دریارو با اشاره به اینکه بامداد امروز تماس و گزارشات متعدد درخصوص وقوع انفجار شدید در ورودی مجتمع آبیاری آستانه اشرفیه به مرکز کنترل ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اعلام شد گفت: بلافاصله ۱۴ مامور این سازمان به همراه دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی از ایستگاه مرکزی و شماره۲، به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه نشت گاز خانگی علت انفجار خانه ای در آستانه‌اشرفیه بود افزود: منشا این حریق در دست بررسی است.

رئیس آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه در ارزیابی‌های اولیه و حضور کارشناسان این سازمان مشخص شد یک واحد مسکونی در اثر انفجار، دچار حریق شد افزود: با حضور سریع نیرو‌های عملیاتی در محل، آتش‌نشانان نسبت به آواربرداری و خروج سریع سه‌نفر ساکنان این خانه و همچنین مهار و اطفای حریق ناشی از انفجار و همچنین ایمن‌سازی محل اقدام کردند و از گسترش آتش به سایر بخش‌های ساختمان و ایجاد هرگونه حوادث احتمالی جلوگیری شد.

میثم دریارو گفت: درپی این انفجار تاکنون سه‌نفر از ساکنین این منزل مسکونی دچار صدمه شدند که ماموران این سازمان اشخاص آسیب‌دیده را به دلیل شدت جراحت وارده به نیروهای اورژانس و هلال‌احمر تحویل دادند.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک مرد و دو زن دچار سوختگی شده‌اند و برای مداوا به بیمارستان سوانح و سوختگی ولایت رشت منتقل شدند افزود: همچنین با توجه به موج انفجار، ۵ خانه دیگر نیز خسارت دیدند و بازدید و بررسی سایر منازل مسکونی اطراف نیز همچنان در حال انجام است.