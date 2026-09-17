۲۰۰ شب ایستادگی؛ روایت پایداری مردم قزوین در سنگر خیابان

حضور مستمر و شبانه‌ی مردم در اجتماعات شبانه پس از ۲۰۰ شب، به نمادی از مقاومت و وفاداری به ارزش‌ها بدل شده است.