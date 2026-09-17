۲۰۰ شب ایستادگی؛ روایت پایداری مردم قزوین در سنگر خیابان
حضور مستمر و شبانهی مردم در اجتماعات شبانه پس از ۲۰۰ شب، به نمادی از مقاومت و وفاداری به ارزشها بدل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، شرکتکنندگان در این اجتماع، با تأکید بر استقلال و رهایی از نفوذ قدرتهای خارجی، حضور مداوم خود را پیامی قاطع به دشمنان توصیف کردند.
مردم در حالی تداوم حضور خود در سنگر خیابان را وظیفهای ملی میدانند که معتقدند پایان این حضور را تنها رهبر معظم انقلاب تعیین خواهند کرد.
حاضران همچنین تأکید کردند حضورشان مانور روانی و رسانهای برای دشمن است تا طرف مقابل خود را بیشتر بشناسد.