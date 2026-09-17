پخش زنده
امروز: -
رئیس دادگستری ورامین از آغاز به کار واحد آرشیو الکترونیکی این شهرستان خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در راستای برنامه تحول قضایی و ارتقای سرعت دسترسی به سوابق قضایی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید افشین موسوی گفت: طرح بایگانی الکترونیک پروندههای قضایی راکد در دادگستری ورامین در حال اجراست.
وی افزود: فرآیندهای مرتبط با تفکیک، آمادهسازی، اسکن و ثبت اطلاعات پروندههای مختومه مورد ارزیابی قرار گرفته است و اقدامات لازم برای آغاز بارگذاری در سامانه بایگانی الکترونیک در حال انجام است.
موسوی گفت: اجرای این طرح در راستای برنامه تحول قضایی و با هدف ارتقای ایجاد امکان دسترسی امن و سریع به سوابق قضایی است.
رئیس دادگستری ورامین گفت: راهاندازی واحد بایگانی الکترونیک در دادگستری ورامین، گامی مؤثر در جهت کاهش حجم پروندههای فیزیکی، جلوگیری از آسیبدیدگی اسناد و بهبود روند رسیدگی در واحدهای قضایی محسوب میشود و راهی مناسبی را برای مدیریت دقیقتر و منظمتر اطلاعات ایجاد میکند.