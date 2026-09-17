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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خوروبیابانک گفت: ۳۶۶ بسته لوازمالتحریر و ۲۳۵ عدد کیف بین دانشآموزان نیازمند شهرستان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ رضا صفری افزود: ارزش مجموع این بستههای لوازمالتحریر و کیفها بیش از ۴۰۰ میلیون تومان است و این بستهها شامل اقلامی از جمله دفتر، خودکار، مداد، مدادتراش و دیگر لوازم مورد نیاز دانشآموزان است.
وی گفت: این اقدام با مشارکت قرارگاه منطقهای حضرت سیدالشهدا(ع)، شرکت نفت سپاهان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خوروبیابانک، مردم و خیرین انجام شده است.
صفری افزود: این بستهها در آستانه سال تحصیلی جدید با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند و کمک به تأمین ملزومات تحصیلی آنان توزیع شد.