فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خوروبیابانک گفت: ۳۶۶ بسته لوازم‌التحریر و ۲۳۵ عدد کیف بین دانش‌آموزان نیازمند شهرستان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ رضا صفری افزود: ارزش مجموع این بسته‌های لوازم‌التحریر و کیف‌ها بیش از ۴۰۰ میلیون تومان است و این بسته‌ها شامل اقلامی از جمله دفتر، خودکار، مداد، مدادتراش و دیگر لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان است.

وی گفت: این اقدام با مشارکت قرارگاه منطقه‌ای حضرت سیدالشهدا(ع)، شرکت نفت سپاهان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خوروبیابانک، مردم و خیرین انجام شده است.

صفری افزود: این بسته‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به تأمین ملزومات تحصیلی آنان توزیع شد.