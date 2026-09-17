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اداره کل هواشناسی خوزستان در اطلاعیهای درباره وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندبادهای لحظهای و احتمال برخاستن گرد و غبار در استان هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید همراه با تند بادهای لحظهای و احتمال وقوع گردوغبار در بعداز ظهر امروز پنجشنبه در مناطق غربی، جنوبی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی استان پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: احتمال خسارت به سازههای موقت از جمله بنرها، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و شکستن درختان کهنسال، تاخیر در پرواز و خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی و افزایش غلظت آلایندههای گرد و خاک از مخاطرات این شرایط جوی است.
او بر اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره و انتقال محصولهای کشاورزی به انبارهای استاندارد و احتیاط در رانندگی و اجتناب از تردد غیر ضروری تاکید کرد.