به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وزش باد‌های متوسط تا نسبتا شدید همراه با تند باد‌های لحظه‌ای و احتمال وقوع گردوغبار در بعداز ظهر امروز پنجشنبه در مناطق غربی، جنوبی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: احتمال خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و شکستن درختان کهنسال، تاخیر در پرواز و خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی و افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک از مخاطرات این شرایط جوی است.

او بر اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و انتقال محصول‌های کشاورزی به انبار‌های استاندارد و احتیاط در رانندگی و اجتناب از تردد غیر ضروری تاکید کرد.