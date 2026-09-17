به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: ماموران گشت پلیس راه «یزد-شیراز» هنگام کنترل محور کنارگذر، یک دستگاه سواری تویوتا را به علت تخلف متوقف کردند. وی افزود: با بررسی ماموران پلیس راه، مشخص شد راننده خودرو یک نوجوان ۱۱ ساله بدون گواهینامه است که به همین منظور خودرو روانه پارکینگ شد.

رئیس پلیس راه استان یزد خاطرنشان کرد: راننده به همراه والدینش به مراجع قانونی معرفی شد.